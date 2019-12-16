В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке в 3%

Жителям аварийных домов могут предоставить субсидированные условия расселения — ипотеку не выше 3%. Объясняется это тем, что в основном в аварийных домах живут малоимущие граждане.

«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку», — передают слова автора инициативы Дмитрия Юркова «Известия».

Первый взнос за ипотеку должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ. Также банки могут обязать подготовить гибкие договора, чтобы «все было прописано, а на людях не висели долги».

В общественном совете при Минстрое РФ положительно оценивают инициативу Госдумы.

Ранее сообщалось, что Госжилфонд РТ при президенте РТ принял решение пересмотреть контрактную стоимость строительства жилья с 32,5 до 38 тысяч рублей за 1 кв. м. Конечная цена для соципотечников вырастет до 42,5 тысячи рублей за «квадрат».