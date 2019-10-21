Госжилфонд Татарстана повысит стоимость соципотечного жилья на 7,5 тысячи рублей за «квадрат»

Госжилфонд при президенте РТ принял решение пересмотреть контрактную стоимость строительства жилья с 32,5 до 38 тысяч рублей за 1 кв. м. А конечная цена для соципотечников вырастет до 42,5 тысячи рублей за «квадрат».

Новые расценки начнут действовать в третьем-четвертом квартале этого года: по ним будут производиться расчеты с подрядчиками, которые будут сдавать дома в жилом комплексе «Салават купере», утверждает пресс-служба Госжилфонда.

«Анализ показал, что цены на основные строительные материалы только с начала текущего года подорожали на 10—17%. По итогам анализа принято решение увеличить цену строительства 1 квадратного метра с 32,5 тысячи до 38 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Это автоматически приведет к росту цены для очередников ГЖФ. Отмечается, что в конечную стоимость закладываются «расходы на межевание земельных участков, проектные работы, необходимые экспертизы и оплата работы по техническому надзору».



Сегодня на коммерческом рынке Казани средняя стоимость одного квадратного метра составляет 83 тысячи рублей. Разница в цене квадратного метра на коммерческом рынке и по соципотеке достигает до 58%, несмотря на то, что в строительстве используются одни и те же материалы и технологии.