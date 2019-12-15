Татьяна Тарасова в ответ на критику послала тренерский штаб Загитовой

Тренер и телекомментатор по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на просьбу прокомментировать заявление тренерского штаба Алины Загитовой.

«Идите к чертовой матери все вместе взятые!» — цитирует Тарасову радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, команда тренеров Алины Загитовой выступила с резкой критикой в адрес Тарасовой за ее оскорбительные комментарии в адрес фигуристки после объявления о приостановке профессиональной карьеры.

Также критике подвергся Евгений Плющенко, на что тот выступил с ответным заявлением.