Татьяна Тарасова в ответ на критику послала тренерский штаб Загитовой
Тренер и телекомментатор по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на просьбу прокомментировать заявление тренерского штаба Алины Загитовой.
«Идите к чертовой матери все вместе взятые!» — цитирует Тарасову радиостанция «Говорит Москва».
Напомним, команда тренеров Алины Загитовой выступила с резкой критикой в адрес Тарасовой за ее оскорбительные комментарии в адрес фигуристки после объявления о приостановке профессиональной карьеры.
Также критике подвергся Евгений Плющенко, на что тот выступил с ответным заявлением.СпортФигурное катание
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