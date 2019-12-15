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Татьяна Тарасова в ответ на критику послала тренерский штаб Загитовой

19:15, 15.12.2019
Татьяна Тарасова в ответ на критику послала тренерский штаб Загитовой
Фото: Youtube.com

Тренер и телекомментатор по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на просьбу прокомментировать заявление тренерского штаба Алины Загитовой.

«Идите к чертовой матери все вместе взятые!» — цитирует Тарасову радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, команда тренеров Алины Загитовой выступила с резкой критикой в адрес Тарасовой за ее оскорбительные комментарии в адрес фигуристки после объявления о приостановке профессиональной карьеры.

Также критике подвергся Евгений Плющенко, на что тот выступил с ответным заявлением.

СпортФигурное катание
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