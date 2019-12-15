В Нижегородской области в результате ДТП с автобусом пострадали 14 человек

В результате ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 14 человек.

Автобус ехал из Иванова в Дзержинск, в нем находились 40 пассажиров. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, а результате автобус съехал с дороги и перевернулся, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД.

Ранее в результате аварии с автобусом в Забайкальском крае погибли 19 человек. Среди погибших значатся двое несовершеннолетних. Количество пострадавших возросло до 21.