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В Нижегородской области в результате ДТП с автобусом пострадали 14 человек

17:54, 15.12.2019
В Нижегородской области в результате ДТП с автобусом пострадали 14 человек
Фото: realnoevremya.ru

В результате ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 14 человек.

Автобус ехал из Иванова в Дзержинск, в нем находились 40 пассажиров. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, а результате автобус съехал с дороги и перевернулся, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД.

Ранее в результате аварии с автобусом в Забайкальском крае погибли 19 человек. Среди погибших значатся двое несовершеннолетних. Количество пострадавших возросло до 21.

Происшествия Татарстан
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