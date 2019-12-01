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Число погибших в аварии с автобусом в Забайкалье увеличилось до 19 человек: среди них есть дети

13:19, 01.12.2019

Количество погибших в аварии в Забайкальском крае увеличилось до 19 человек. Среди погибших значатся двое несовершеннолетних.

Количество пострадавших возросло до 21. Как сообщает ТАСС со ссылкой на регионального УМВД, из 19 жертв аварии двое — несовершеннолетние. Водитель автобуса также погиб.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек”. На месте работают медики регионального центра медицины катастроф.

Ранее “Реальное время” публиковало информацию о 15 погибших. В Сети появилось видео с места трагедии, где пострадавший мужчина просит о помощи из-под перевернувшегося автобуса.

Происшествия
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