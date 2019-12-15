В Башкирии 70% магазинов убрали из продажи снюс

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что около 70% магазинов региона убрали из продажи снюс.

«Предварительно могу сообщить, что, видимо, у владельцев магазинов тоже дети есть, поэтому они нас слышат и соглашаются, что пользоваться прорехами в законодательстве в этом случае — недопустимо», — написал он в "ВКонтакте".



Стоит отметить, что накануне в Башкирии еще один ребенок пострадал от употребления снюса — жевательной смеси с содержанием никотина. И это в день, когда Хаиров распорядился «убрать с прилавков эту дрянь».