В день, когда Хабиров приказал зачистить прилавки от снюса, в Башкирии отравилась девочка

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Накануне в Башкирии еще один ребенок пострадал от употребления снюса — жевательной смеси с содержанием никотина. И это в день, когда глава Башкирии распорядился «убрать с прилавков эту дрянь».

О пострадавшей девочке стало известно от министра образования Башкирии Айбулата Хажина. Случай произошел в Нефтекамске, возраст ребенка не уточняется. Девочка находится в реанимации.

«Это, конечно, серьезная проблема. Никотиносодержащие вещества находятся в свободной продаже не только в магазинах, но и в интернете», — передает слова Хажина «Комсомольская правда».

Ранее Радий Хабиров распорядился очистить прилавки магазинов от снюсов после отравления 11-летнего ребенка из Стерлитамака.