Казанский Кремль: «Татарстан готов возвращать кредит за Универсиаду без отсрочки»

Власти Татарстана заявили, что республиканский бюджет выдержал бы погашение кредита за Универсиаду 2013 года в Казани и без отсрочки на 2 года . Об этом сегодня в ходе традиционного брифинга для СМИ в кабмине сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«В тот момент, когда этот кредит на Универсиаду получался благодаря в том числе активной работе Рустама Нургалиевича, были заключены договоренности о том, что первоначальные выплаты по возврату кредита осуществляются с совершенно мизерным процентом. Это стало хорошим подспорьем для нас, мы развили инфраструктуру, и системно у нас появилась возможность без ущерба для нашего бюджета этот кредит возвращать.И мы, в принципе, готовы, бюджет республики готов был уже и без отсрочки к тому моменту, но то, что есть отсрочка, это, безусловно, для любого человека позитивно», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Ранее Татарстан добился отсрочки в погашении миллиардных долгов за Универсиаду.