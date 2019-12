Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Клип на песню Despacito от Луиса Фонси и Дэдди Янки стал самым популярным видео десятилетия — он на данный момент набрал более 6,5 млрд просмотров на видеохостинге YouTube.

В топ-5 вошли Эд Ширан с клипом на песню Shape of You (4,5 млрд просмотров), Уиз Халифа с видео See You Again (4,3 млрд просмотров), Марк Ронсон и Бруно Марс с клипом на трек Uptown Funk (3,7 млрд просмотров), PSY с видео на песню Gangnam Style (3,4 млрд просмотров).

В десятку также вошли клипы на песни Sorry Джастина Бибера (3,2 млрд просмотров), Sugar от Maroon 5 (3 млрд просмотров), Roar от Кэти Перри (2,9 млрд просмотров), Counting Stars от OneRepublic (2,8 млрд просмотров) и еще одна композиция Ширана — Thinking Out Loud (2,8 млрд просмотров).

Рейтинг составил журнал Forbes на основе числа просмотров на YouTube с 2010 по конец 2019 года.

Ранее портал BuzzFeed на основе опроса читателей составил список лучших музыкальных клипов последнего десятилетия.