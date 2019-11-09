СМИ назвали лучшие музыкальные клипы десятилетия
Портал BuzzFeed на основе опроса читателей составил список лучших музыкальных клипов последнего десятилетия.
Главным видео 2010 года стал клип Adele на песню Rolling in the Deep. В 2011 году лучшим стало видео от Gotye на песню Somebody That I Used To Know.
В 2012 году лучшем был признан клип Pink на песню Try, в 2013 году — Miley Cyrus на трек Wrecking Ball, в 2014 году — Sia на трек Chandelier, в 2015 году — Justin Bieber на трек Sorry.
За 2016 год читатели выбрали ролик Бейонсе на песню Formation, за 2017 год — клип Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee, за 2018 год — видео Дрейка на песню God's Plan.
Ранее клип группы Queen на песню Bohemian Rhapsody набрал более 1 млрд просмотров на YouTube. Он побил рекорд для роликов, записанных до 1990-х годов.ОбществоКультура
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