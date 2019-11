СМИ назвали лучшие музыкальные клипы десятилетия

Фото: скриншот

Портал BuzzFeed на основе опроса читателей составил список лучших музыкальных клипов последнего десятилетия.

Главным видео 2010 года стал клип Adele на песню Rolling in the Deep. В 2011 году лучшим стало видео от Gotye на песню Somebody That I Used To Know.

В 2012 году лучшем был признан клип Pink на песню Try, в 2013 году — Miley Cyrus на трек Wrecking Ball, в 2014 году — Sia на трек Chandelier, в 2015 году — Justin Bieber на трек Sorry.

За 2016 год читатели выбрали ролик Бейонсе на песню Formation, за 2017 год — клип Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee, за 2018 год — видео Дрейка на песню God's Plan.

Ранее клип группы Queen на песню Bohemian Rhapsody набрал более 1 млрд просмотров на YouTube. Он побил рекорд для роликов, записанных до 1990-х годов.