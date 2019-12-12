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Минниханов встретился с Лукашенко

12:36, 12.12.2019
Минниханов встретился с Лукашенко
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Совместное фото президент РТ выложил в соцсетях.

«С президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко!» — подписал снимок Минниханов.

Напомним, что президент Татарстана прилетел в Минск накануне. Он уже встретился с активом татарской диаспоры и посетил соборную мечеть белорусской столицы.

ОбществоВласть Татарстан
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