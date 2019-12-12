Минниханов встретился с Лукашенко
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Совместное фото президент РТ выложил в соцсетях.
«С президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко!» — подписал снимок Минниханов.
Напомним, что президент Татарстана прилетел в Минск накануне. Он уже встретился с активом татарской диаспоры и посетил соборную мечеть белорусской столицы.ОбществоВласть Татарстан
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