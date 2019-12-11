Рустам Минниханов прибыл в Минск с рабочим визитом

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Минск.

Главу республики в Национальном аэропорту «Минск» встретили заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Ляшенко и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.

Сегодня Минниханов посетит Минскую соборную мечеть, а также проведет встречу с активом татарских общин Белоруссии.

Завтра, 12 декабря, запланирована встреча главы Татарстана с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром республики Сергеем Румасом.

Также ожидается, что Минниханов посетит предприятие БЕЛАЗ, специализирующееся на производстве большегрузной спецтехники, и индустриальный парк «Великий камень», сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов был в Словакии с рабочим визитом.