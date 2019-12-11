В Татарстане арестован еще один участник молодежной группировки «Утята»

В Набережных Челнах арестован еще один фигурант уголовного дела о подростковых преступных группировках. Подозреваемый в вымогательстве 19-летний молодой человек помещен под домашний арест.

По данным издания Chelny-biz.ru, арестованный является членом молодежной группировки «Утята». Кроме него, еще двое несовершеннолетних молодых людей находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, что месяц назад в Набережных Челнах сотрудники полиции и Следственного комитета проводили обыски в квартирах у пяти предполагаемых лидеров молодежных криминальных группировок. МВД Татарстана признало, что в республике растет подростковая преступность. В конце ноября появилась первая жертва молодежных группировок — после драки скончался 19-летний молодой парень.