В Набережных Челнах у предполагаемых лидеров молодежных группировок проходят обыски

В Набережных Челнах сотрудники полиции и Следственного комитета проводят обыски в квартирах у пяти предполагаемых лидеров молодежных криминальных группировок. Об этом сообщает Набережночелнинское подразделение СУ СК России по РТ.

По предварительным данным, возраст тех, у кого сегодня проходят обыски, от 13 до 18 лет. Их подозревают в организации преступных сообществ «Белята», «Маслята», «Тумановские», «Тихие», «48-й комплекс». Кроме того, в разработке у силовиков находятся и другие группировки — с меньшей численностью.

Следователи считают, что подростковыми группами руководят взрослые с криминальным авторитетом. Они прививают детям тюремную псевдокультуру и заставляют заниматься сбором денег в «общак», вымогать деньги и нападать на школьников. Подобное явление получило свое название в криминалистике как «казанский феномен».

Ранее «Реальное время» сообщало, что подростков Альметьевска судят за убийство беспомощного человека, казанских — за «стадное» избиение: вдесятером на одного.