В Набережных Челнах после драки подростковой ОПГ скончался молодой человек

В Челнах, не приходя в сознание, скончался 19-летний парень, которого, предположительно, избили во время разборки подростковой группировки. Информацию «Реальному времени» подтвердил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, подозреваемый в убийстве уже задержан. Им является один из участников группировки «Спортсмены». Подробности произошедшего уточняются.

Ранее в Челнах прошли обыски у пяти лидеров молодежных группировок от 13 до 16 лет. Против детей возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Следователи считают, что дети всего лишь выполняли указание взрослых наставников, прививающих детям идеологию воровской романтики. В рамках расследования уголовного дела полицейские подняли ранее закрытые уголовные дела об избитых группировками подростках.