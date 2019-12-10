Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение против наркоторговцев, у которых изъяли тигренка Луну

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Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение против троих жителей Набережных Челнов. Они обвиняются в производстве наркотиков в особо крупном размере организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Именно у этих наркоторговцев и был обнаружен тигренок.

Как считает следствие, руководителем группы был 32-летний фигурант дела, который вовлек в незаконный бизнес двоих знакомых. Вместе они серийно изготавливали наркотики и их прекурсоры — психоактивные вещества для производства наркотиков. Главарь банды выбрал методику производства, наладил поставки химических реактивов, создал интернет-магазин по продаже наркотиков в городе Набережные Челны.

Наркотики производились в здании благотворительного фонда, президентом которого являлся главарь банды. Для хранения и производства также использовался арендованный автомобиль «Газель-Баня». Химические реактивы соучастники приобретали у различных источников, их доставка осуществлялась транспортно-экспедиторской компанией. Готовый продукт в виде наркотического средства мефедрон, обвиняемые расфасовывали в полимерные пакеты, распределяя их в «тайники» на территории города, сообщает ведомство.

В феврале 2019 года банду задержали. В ходе обыска полицейские изъяли прекурсоры наркотического средства общей массой 95,1 г, наркотическое средство мефедрон общей массой более 5 кг, вещества, используемые при производстве наркотиков, а также маленького тигренка, имеющего проблемы со здоровьем.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Отметим, что тигренка было решено оставить в зооботсаде Казани.