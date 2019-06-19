Зрение изъятого у наркоторговца тигренка Луны еще не восстановилось

Фото: 16.мвд.рф

Тигренок Луна пережила операции на оба глаза — у нее была обнаружена катаракта. Хрусталик для глаза дикого животного приобрели в Германии, а операцию проводили московские специалисты. На сегодняшний день зрение Луны еще не восстановилось. Об этом рассказала замдиректора Казанского зооботсада по общим вопросам Гузель Горбанева.

— Она себя чувствует после операции пока не очень, потому что были два наркоза, осложнения со здоровьем. Зрение после операции еще полностью не восстановилось. Сначала провели одну операцию, потом вторую, — рассказала она.

По словам Горбаневой, в Казанский зооботсад Луна прибыла истощенной из-за неправильного питания.

Операция на каждый глаз тигренка обошлась в 200 тысяч рублей. Деньги помогли собрать спонсоры и общественные организации.

Напомним, тигренка Луну изъяли у челнинских наркоторговцев, после чего она некоторое время содержалась в конноспортивном клубе «Тулпар». Позже Луну доставили в Казанский зооботсад, сотрудники которого и обнаружили, что животное плохо видит.