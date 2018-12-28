Турция введет для туристов налог на безопасность

С 1 января 2019 года в Турции введут налог на безопасность для туристов в размере €1,5. Он будет взиматься в аэропортах.

Авторы инициативы изначально предлагали взимать с туристов по €3 с человека, но против этого выступила ассоциация туристических агентств Турции TURSAB. Там пояснили, что миллионы туристов заранее оплатили отдых в стране в 2019 году, сообщает Anadolu.

На данный момент неизвестно, будет ли взиматься доплата с туристов, уже купивших туры в Турцию по акциям раннего бронирования.

Ранее в АТОР спрогнозировали рост цен на туры в Турцию в 2019 году. Отдых в этой стране для россиян может подорожать от 10 до 30%.