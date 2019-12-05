К 2035 году в России планируют построить трассу от Челнов до Хабаровска

Госкомпания «Автодор» разработала концепцию развития «опорной сети» автодорог России до 2035 года. В рамках нее планируется построить трассу от Набережных Челнов до Хабаровска.

Так, к 2030 году появится новая трасса от Набережных Челнов до Екатеринбурга. К 2035 году дорогу проведут через Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово и закончат строительство в Хабаровске, пишет «Коммерсант».

Сегодня госкомпания «Автодор» и банк ВТБ подписали соглашение о взаимодействии по подготовке и реализации строительства платной автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань на участке от Орехово-Зуево до Арзамаса протяженностью около 350 км. Строительство платной трассы начнется уже в 2020 году. Первый этап свяжет столицу России и Владимир. Расчетная скорость движения по новой платной трассе составит 120 км/ч.

