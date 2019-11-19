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Минтранс Татарстана раскрыл расчетную скорость новой платной трассы Москва — Казань

13:55, 19.11.2019
Минтранс Татарстана раскрыл расчетную скорость новой платной трассы Москва — Казань
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Расчетная скорость по новой платной трассе Москва — Казань составит 120 км/ч.

Общая протяженность четырехполосной трассы составит 720 км, в том числе по Татарстану — 142 км. Участок автотрассы в республике соединит три федеральные дороги, что позволит перераспределить транспортные потоки и обеспечит транзитное движение в обход Казани, сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

Ранее Дмитрий Медведев одобрил строительство скоростной платной трассы Москва — Казань в рамках международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Ожидается, что дорога будет построена к 2027 году, на нее потратят 730 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура
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