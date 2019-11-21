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Платную трассу Москва — Казань начнут строить уже в следующем году

06:56, 21.11.2019 1
Платную трассу Москва — Казань начнут строить уже в следующем году
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Строительство первого участка платной дороги Москва — Казань начнется во втором полугодии 2020 года. Об этом на заседании правительственной комиссии по транспорту заявил вице-премьер России Максим Акимов.

«Первый этап строительства начнется с участка Москвы до Владимира. Со следующего года мы приступаем строительству М-12 — магистрали Москва — Казань. Вчера я доложил президенту страны, Путину Владимиру Владимировичу, о том, что со следующего года открывается полноценное финансирование и со второго полугодия мы начинаем стройку от Москвы до Владимира», — приводит слова вице-премьера «Российская газета».

По словам спикера, проект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. На первом этапе будет построен южный обход Казани. Завершить строительство автомагистрали планируют в 2027 году.

Ранее Минтранс Татарстана раскрыл расчетную скорость новой платной трассы Москва — Казань.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Serhio Olodov 07:41
    А проект трассы готов? За полгода его просто не успеют создать. Прошу мост в районе Зеленого бора, но не ниже по Волге.
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