Минтранс хочет перенести ресурсы с М-11 на трассу между Москвой и Казанью

Министерство транспорта России хочет перенести строительные и управленческие ресурсы со стройки скоростной платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на создание дороги М-12 «Москва — Казань».

«Очень верим, Владимир Владимирович в то, что мы будем иметь возможность перегруппировать ресурсы строительные, которые использованы на строительстве этой трассы, управленческие, на строительство новой трассы — кусочек до Владимира начнем уже в будущем году, кусочек вокруг Казани — и закончим новую трассу от Москвы до Казани в 2027 году поэтапно», — сообщил глава ведомства Евгений Дитрих на открытии трассы М-11, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину (цитата по «РИА Новости»).

Строительство платной трассы Москва — Казань длиною 794 км начнется уже в 2020 году. Первый этап свяжет столицу России и Владимир. Расчетная скорость движения по новой платной трассе составит 120 км/ч.

Сегодня госкомпания «Автодор» и банк ВТБ подписали соглашение о взаимодействии по подготовке и реализации строительства платной автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань на участке от Орехово-Зуево до Арзамаса протяженностью около 350 км.