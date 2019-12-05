В Татарстане в этом году увеличили сумму выданных микрозаймов бизнесу на 580 млн рублей

С января по ноябрь 2019 года подведомственный Минэкономики РТ Фонд поддержки предпринимательства выдал малому и среднему бизнесу 353 микрозайма на 827,3 млн рублей. В прошлом году за аналогичный период было выдано 143 микрозайма на сумму 246,3 млн рублей, сообщает Минэкономики РТ.

«Повышению доступности данной меры господдержки способствовало снижение процентной ставки и расширение перечня видов деятельности, подлежащих микрофинансированию — помимо представителей бизнеса из сферы услуг, производства, сельского хозяйства, данная мера господдержки стала доступна и компаниям, занятым в розничной и оптовой торговле. Процентная ставка по наиболее востребованной предпринимателями Татарстана программе «Стандарт» в 2019 году была снижена с 8 до 7,5%, а для отдельных категорий предпринимателей с недавнего времени составляет 6,5%», — отметил глава Минэкономики республики Фарид Абдулганиев.

Ранее Фонд поддержки предпринимательства Татарстана выдал первый микрозайм, оформление заявки, верификация документов и процедура согласования которого проходили в режиме онлайн на платформе «Фасттрек.РФ».