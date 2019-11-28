В Татарстане выдали первый займ, оформленный через онлайн-платформу «Фасттрек»

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Фонд поддержки предпринимательства Татарстана выдал первый микрозайм, оформление заявки, верификация документов и процедура согласования которого проходили в режиме онлайн на платформе Фасттрек.РФ .

Поддержку в размере 300 тыс. рублей получил индивидуальный предприниматель из Казани, развивающий свой бизнес в сфере управления недвижимостью. Займ выдан на 3 года по ставке в 7,5% годовых.

Для получения денег предприниматель направил электронное заявление и необходимый пакет документов на согласование в профильные структуры через портал, а после просто отслеживал ход рассмотрения своего заявления и исполнения запроса, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Напомним, что в конце октября на деловом форуме «Мой бизнес» в Казани представили портал «Фасттрек», призванный помочь предпринимателям. С его помощью бизнес сможет получать господдержку в электронном виде. Представил платформу президент РТ Рустам Минниханов. Разрабатывалась она Министерством экономики Татарстана.