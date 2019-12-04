В Татарстане спасатели нашли тело погибшего при пожаре на объекте «Транснефти»

Фото: пресс - служба МЧС по РТ

Спасатели ПАСФ «РегионСпас» нашли тело погибшего при пожаре на резервуаре «Транснефти» в Татарстане.

Тело мужчины было обнаружено в 21:33, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.



Отмечается, что поиск осложнялся тем, что деформированный поплавковый купол упал на место предположительного нахождения пропавших.

Также по результатам замеров атмосферного воздуха на месте происшествия специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (г. Альметьевск) превышения ПДК не выявили.

Напомним, загоревшийся утром резервуар был потушен в 13.24. Пожар начался, когда сотрудники подрядной организации проводили очистку неиспользуемого резервуара.



Ранее «Реальное время» публиковало подборку фотографий с места происшествия, предоставленных ГУ МЧС по РТ.

