В Менделеевске местные жители начали сбор денег на похороны убитой семьи

В Менделеевске объявлен сбор средство на помощь в проведении похорон убитой семьи. Запись появилась в соцсетях.

Деньги переводят на счет матери убитой женщине, которой предстоит хоронить сразу троих членов семьи, сообщает “Татар-Информ”.

Напомним, что что в ночь на вторник трижды судимый житель Менделеевска зарезал бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка. Второй приемный ребенок 12 лет смог убежать. Следком возбудил уголовное дело. Подозреваемый был задержан уже в Елабуге. Он признал вину и заявил, что причиной преступления стала ревность. С пострадавшим ребенком работают психологи.