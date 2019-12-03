С оставшимся в живых 12-летним ребенком из Менделеевска работают психологи

Физическое состояние 12-летнего подростка, сумевшего спастись от кровавой бойни в Менделеевске, не вызывает опасения врачей. Об этом реальному времени сообщила пресс-секретарь Минздрава РТ Альфия Хасанова.

«Физическое состояние не вызывает опасений. У него поверхностные ранения грудной клетки, не требующие даже хирургических вмешательств, он перевязан. С ним работают психологи», — передает Хасанова слова первого заместителя министра здравоохранения РТ Альмира Абашева.

Хасанов призвал с терпимостью относиться к трагедии, ребенок находится в состоянии сильнейшего стресса.

Наомним, что сегодня ночью в Татарстане трижды судимый мужчина из ревности зарезал бывшую жену и двоих детей. Еще один ребенок смог спастись через окно.