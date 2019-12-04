В Казани суд удовлетворил иск на 74,5 млн к сыну депутата Госсовета РТ

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Вахитовский суд Казани удовлетворил иск исполкома города к четырем своим осужденным сотрудникам. С бывшего первого замначальника правового управления города Алексея Рыбушкина, а также юристов Леонида Ляпахина, Альберта Мухутдинова и Юлдуза Гарипова взыскано в солидарном порядке 74,5 млн рублей — ущерб по уголовному «делу юристов» исполкома.



В ходе расследования этого дела в Следкоме и разбирательства в суде иск потерпевшим муниципалитетом не подавался. Более того, представитель потерпевшего просил судей установить причиненный бюджету ущерб от серии афер со взысканием через арбитраж и федеральный суд фиктивных долгов с городской казны.

Приговор обвиняемым был вынесен в июле прошлого года, в январе этого вступил в силу. Иск о возмещении ущерба коллеги осужденных юристов направили в суд летом.

Решение в пользу потерпевшего муниципалитета могло вступить в силу на этой неделе, однако было оспорено.

Детали — в материале «Реального времени».