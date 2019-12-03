WADA: «Манипуляции с базой скрыли информацию о 145 российских спортсменах»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что изменение данных в базе Московской лаборатории препятствует изучению подозрительных проб 145 из 298 российских спортсменов.

«Предполагается, что изменение данных существенно повлияло на способность исследовать 145 спортсменов (310 проб). Другими словами, негативное воздействие составляет почти 50%.

На сегодняшний день каждое из 153 дел спортсменов (268 проб) подлежит полному и тщательному расследованию», — говорится в отчете.

База Московской лаборатории, переданная WADA в январе нынешнего года, содержала в себе данные о проверках за 2012-2015 годы. Сообщалось, что под подозрение попали 298 российских спортсменов, по которым было открыто 47 допинговых дел.

Комитет по соответствию WADA дал рекомендацию лишить Россию права проведения крупных соревнований из-за махинаций с допингом. Окончательное решение по данному вопросу исполком WADA примет по итогам заседания, которое было перенесено на 15 декабря.

Уже известно, что Россию не будут лишать права проводить чемпионат Европы по футболу в 2020 году, а россияне смогут выступать под флагом страны на чемпионатах Европы и Кубках мира.