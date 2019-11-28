Россияне смогут выступать под флагом страны на чемпионатах Европы и Кубках мира

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что возможные антидопинговые санкции в отношении России не затронут чемпионаты Европы, Кубков мира и прочие менее статусные международные соревнования.

«Сегодня на заседании специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) очень много вопросов было задано главе комитета по соответствию WADA Джонатану Тейлору, и он ответил следующее.

Возможные санкции WADA не затронут чемпионаты Европы, Кубки мира и прочие менее статусные международные старты, потому они не подпадают под понятие Major Event Organizers. Следовательно, на чемпионатах Европы, Кубках мира россияне будут выступать под флагом своей страны.

Также можно сейчас говорить, что для выступления на этих турнирах россиянам не нужно будет соответствовать каким-либо жестким антидопинговым требованиям, допуск должен проходить в обычном порядке, по крайней мере на сегодняшний день все должно быть так», — сказала Пахноцкая.

Напомним, ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал свои рекомендации по возможному наказанию России из-за махинаций с данными московской лаборатории.