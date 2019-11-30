WADA перенесло принятие решения по поводу отстранения России от международных соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет решение по поводу отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях 15 декабря. Об этом сообщил президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.

«Но ВАДА и дальше будет переносить, просто мировое сообщество потеряет слишком много. Международный олимпийский комитет сделает все, чтобы Россия поехала и участвовала», — цитирует его «Татар-информ».

Ранее комитет по соответствию WADA дал рекомендацию лишить Россию права проведения крупных соревнований из-за махинаций с допингом. Изначально предполагалось, что окончательное решение по данному вопросу исполком WADA примет по итогам заседания, которое состоится 9 декабря.

Уже известно, что Россию не будут лишать права проводить чемпионат Европы по футболу в 2020 году, а россияне смогут выступать под флагом страны на чемпионатах Европы и Кубках мира.