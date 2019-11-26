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Россию не будут лишать права проводить Евро-2020

19:57, 26.11.2019
Россию не будут лишать права проводить Евро-2020
Фото: fc-zenit.ru

Чемпионат Европы по футболу не является «мультиспортивным событием», поэтому рекомендации Комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) на него не распространяются. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление WADA.

Ранее комитет по соответствию WADA дал рекомендацию лишить Россию права проведения крупных соревнований из-за махинаций с допингом. Окончательное решение по данному вопросу исполком WADA примет по итогам заседания, которое состоится 9 декабря.

В следующем году в Санкт-Петербурге должны пройти четыре матча чемпионата Европы по футболу.

СпортФутбол
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