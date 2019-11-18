В Казани гособвинитель потребовал 10 лет для виновных в уводе 220 млн рублей у ФК «Открытие»

Фото: Инна Серова

Сегодня в Вахитовском суде Казани прошли прения по уголовному делу о растрате 220 млн рублей в филиале банка «Открытие». Гособвинитель Рамиль Галеев запросил 6,5 года колонии для экс-главы филиала Станислава Поляха и 4 года — для его экс-подчиненной, бухгалтера Натальи Степановой.

Также представитель прокуратуры Вахитовского района просил суд удовлетворить иск потерпевшего банка в полном объеме и взыскать 220 млн рублей с обоих подсудимых в солидарном порядке. 29 ноября суд предоставит обвиняемым право выступить с последним словом.

По версии следствия, в период с 6 декабря 2017 года по 18 сентября 2018 года Полях, используя свое служебное положение, организовал хищение из хранилища банка свыше 220 млн рублей путем подмены настоящих пачек долларов и рублей муляжами с липовыми банкнотами.

Судебный процесс стартовал 30 июля без «банкира», который 17 сентября 2018-го ударился в бега и лишь 29 июля этого года был задержан в Новороссийске и этапом отправлен в Казань. Подробнее о деле — в материале «Реального времени».