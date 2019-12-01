В Башкирии Lexus сбил ребенка на тротуаре

Фото: Динар Гильмутдинов

В Башкирии в городе Кумертау водитель автомобиля Lexus LX 570 сбил на тротуаре девятилетнюю девочку. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Авария произошла накануне вечером. Около 20:00 на улице Вокзальной 47-летний местный житель за рулем Lexus LX 570 выехал на тротуар и сбил 9-летнюю девочку, идущую в попутном направлении в сопровождении сестры. В результате аварии третьеклассница с травмами госпитализирована в больницу, сообщается на странице госавтоинспектора.

Ранее в Казани девятилетний ребенок попал под колеса иномарки.