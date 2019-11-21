В Казани девятилетний ребенок попал под колеса иномарки

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Вчера вечером в Казани автомобиль «Хендэ» сбил девятилетнего ребенка. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Авария произошла напротив дома №8 по ул. Вахитова. За рулем иномарки находилась 35-летняя женщина. По предварительным данным, она не уступила дорогу мальчику, переходящему проезжую часть.

В результате ДТП мальчик получил ушибы и ссадины ног и губы.

Ранее МВД Татарстана сообщало: каждый второй наезд на пешехода в Казани происходит на переходе.