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В Казани девятилетний ребенок попал под колеса иномарки

12:05, 21.11.2019
В Казани девятилетний ребенок попал под колеса иномарки
Фото: архив

Вчера вечером в Казани автомобиль «Хендэ» сбил девятилетнего ребенка. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Авария произошла напротив дома №8 по ул. Вахитова. За рулем иномарки находилась 35-летняя женщина. По предварительным данным, она не уступила дорогу мальчику, переходящему проезжую часть.

В результате ДТП мальчик получил ушибы и ссадины ног и губы.

Ранее МВД Татарстана сообщало: каждый второй наезд на пешехода в Казани происходит на переходе.

Происшествия Татарстан
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