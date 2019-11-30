В Казани на бывшее здание «Спурта» повесили вывеску школы Сбербанка

В Казани на бывшее здание банка «Спурта» на Спартаковской, 2 повесили вывеску «Школы 21» Сбербанка. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.

Напомним, что образовательный IT-проект «Школа 21» Сбербанка откроется в Казани к концу 2019 года. Здание, где школа появится, за 270 млн рублей выкупил «Связьинвестнефтехим».

Казань станет вторым после Москвы городом, где откроется «Школа 21». При этом туда очень высокий конкурс: на участие в московском проекте подали заявки около 85 тыс. человек, взяли же только 500.

Подробнее о «Школе 21» в Казани читайте в материале «Реального времени».