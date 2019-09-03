«Школу 21» Сбербанка в бывшем здании «Спурта» в Казани запустят к концу 2019 года

Образовательный IT-проект «Школа 21» Сбербанка откроется в Казани к концу 2019 года. Площадкой для него, напомним, станет бывшая штаб-квартира банка «Спурт» на Спартаковской, 2, которую за 270 млн рублей выкупил «Связьинвестнефтехим».

«Школа 21» является частью известного международного проекта «Ассоциация 42» (или «Школа 42»). «Школа 21» работает в режиме 24/7, в ней нет учителей, лекций и оценок, по крайней мере, в привычном понимании. В этой школе обучают IT-технологиям, при этом поступление изначально не зависит от имеющегося образования и навыков программирования. Обучение является бесплатным.

Казань станет вторым после Москвы городом, где откроется «Школа 21». При этом туда очень высокий конкурс: на участие в московском проекте подали заявки около 85 тысяч человек, взяли же только 500.

Подробнее о «Школе 21» в Казани читайте в материале «Реального времени.»