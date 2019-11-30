Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейками

Роскомнадзор изменил перечень ресурсов, которые включил в список изданий, распространяющих недостоверные сведения.

Так, на странице ведомства в колонке «Название» ресурса вместо «РБК» и «Газета.Ru» теперь значатся «Форум пользователей РБК» и «Форум пользователей Газета.Ru».

Ранее Роскомнадзор опубликовал тестовый список авторов недостоверных сообщений. В него попали сообщества в соцсети «ВКонтакте» таких изданий, как РБК и «Газета.Ru». РБК расценил внесение в список как нанесение ущерба репутации. Позже в ведомстве подчеркнули, что не имеют претензий к изданиям, которые попали в список изданий распространяющих недостоверные сведения. «С целью исключения в дальнейшем ошибочных толкований реестра, в ближайшее время форма реестра будет изменена», — уточнили в Роскомнадзоре.

