Роскомнадзор не имеет претензий к изданиям, которые включил в список ресурсов с фейками

Роскомнадзор прокомментировал, что не имеет претензий к изданиям, которые включил в список изданий распространяющих недостоверные сведения. Это следует из разъяснения пресс-службы.

Как объясняет ведомство, все случаи распространения фейков, приведенные в перечне, относятся к комментариям пользователей. Претензий к изданиям Роскомнадзор не имеет.

«С целью исключения в дальнейшем ошибочных толкований реестра, в ближайшее время форма реестра будет изменена», — добавили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор опубликовал тестовый список авторов недостоверных сообщений. В него попали сообщества во «ВКонтакте» таких изданий, как РБК и «Газета.Ru». РБК расценило внесение в список как нанесение ущерба репутации.