РБК расценило попадание список интернет-страниц с фейками как нанесение ущерба репутации

РБК выпустило заявление после попадания в список интернет-ресурсов от Роскомнадзора, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная информация.

Ранее Роскомнадзор опубликовал тестовый список авторов недостоверных сообщений. В него попали сообщества во «ВКонтакте» таких изданий, как РБК и «Газета.Ru». Оба издания в реестре оказались из-за комментариев, распространяющих «недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019».

«РБК расценило внесение в список как нанесение ущерба репутации. Нарушения Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» не было, на ресурсах РБК «фейковых» «материалов не появлялось», — говорится в сообщении издания.

В РБК отметили, что включение СМИ в список создает прецедент.

«Таким образом, никто из медиа не будет застрахован от подобного удара по репутации, если не отключит все возможности комментирования, а значит ограничит каналы обратной связи для читателей», — отметили там.

Руководство издания собирается выяснить основания для внесения издания в список, так как в соответствии с законом не несет ответственности за комментарии пользователей в социальных сетях, а также намерено настаивать на исключении из списка.

