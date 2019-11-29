РБК и «Газета.Ru» попали в тестовый список «фейкометов» от Роскомнадзора

Роскомнадзор опубликовал тестовый список авторов недостоверных сообщений. В него попали сообщества во «ВКонтакте» таких изданий, как РБК и «Газета.Ru».

Оба издания в реестре оказались из-за комментариев, распространяющих «недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019», говорится в материалах ведомства.

В список также попали такие известные сообщества, как MDK и «Лентач». Кроме пабликов в перечне указаны частные аккаунты и youtube-каналы.

Не уточняется, чем тестовый вариант реестра отличается от основного, реальны ли эти претенции и чем грозит для ресурса попадание в этот список.