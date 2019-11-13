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В «Реке Замбези» появились новые обитатели

19:28, 13.11.2019
В «Реке Замбези» появились новые обитатели
Фото: kzn.ru

«Реку Замбези» Казанского зооботсада продолжают заселять новыми обитателями. Сегодня утром из Чехии сюда привезли семь египетских цапель — трех самцов и четырех самок.

Птицам предстоит жить в одном вольере с бегемотихой по кличке Захария. Как утверждают специалисты, в дикой природе бегемоты спокойно уживаются с цаплями и даже дружат.

Отмечается, что цапли хорошо перенесли полет и постепенно привыкают к новому вольеру, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, новый зооботсад «Река Замбези» откроется для посетителей накануне Нового года.

Общество Татарстан
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