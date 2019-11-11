«Река Замбези» в Казани откроется накануне Нового года

В Казани новый зооботсад «Река Замбези» откроется для посетителей накануне Нового года, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Сейчас началось поэтапное переселение животных на новую территорию. Перевезли 22 вида: гамадрилы, страусы, черепахи, голубые гну — всего 48 особей. В ноябре прибудут еще 8 видов. Среди них журавли, зебры, гепарды, шимпанзе. Участниками программы и спонсорами приобретения 232 животных стали 33 казанских предприятия.

8 декабря зооботсаду исполнится 113 лет. В этот день посетителей ждет праздничная программа.

Ранее сообщалось, что в очередной раз Казанский зооботсад не успеет открыться к назначенному ранее сроку. Переселить африканских животных в «Реку Замбези» руководство рассчитывает в ноябре, а само открытие зоопарка ожидается в новогодние каникулы.