Из казанского зоопарка в «Реку Замбези» переселили бегемота Захарию

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Бегемота Захарию транспортировали из казанского зоопарка на территорию зооботсада «Река Замбези».



«Много времени обсуждался вопрос транспортировки трехтонной долгожительницы: возраст всеобщей любимицы и ее габариты вызывали у служителей немало опасений. Но «час Х» настал — и Захария была успешно транспортирована на территорию «Реки Замбези», — говорится в сообщении зооботсада в Instagram.

Животное перевозили в специальной клетке с помощью крана.

Ранее сообщалось, что в очередной раз Казанский зооботсад не успеет открыться к назначенному ранее сроку. Переселить африканских животных в «Реку Замбези» руководство рассчитывает в ноябре, а само открытие зоопарка ожидается в новогодние каникулы.