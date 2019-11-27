«Нефтехимик» проведет два зимних сбора в Турции

Футбольный клуб «Нефтехимик», успешно завершивший календарный год, ушел в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нижнекамцы начнут подготовку ко второй части сезона в середине января. Далее подопечные Юрия Уткульбаева проведут домашний тренировочный сбор в Нижнекамске.

После этого «Нефтехимик» отправится в Турцию. Там у нижнекамцев намечено два полноценных сбора со спарринг-матчами. Точные даты станут известны позже.

Напомним, после 25 проведенных туров «Нефтехимик» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице ФНЛ. Об итогах первой части чемпионата — в материале «Реального времени».