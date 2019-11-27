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«Нефтехимик» проведет два зимних сбора в Турции

08:35, 27.11.2019
«Нефтехимик» проведет два зимних сбора в Турции
Фото: fcnh.ru

Футбольный клуб «Нефтехимик», успешно завершивший календарный год, ушел в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нижнекамцы начнут подготовку ко второй части сезона в середине января. Далее подопечные Юрия Уткульбаева проведут домашний тренировочный сбор в Нижнекамске.

После этого «Нефтехимик» отправится в Турцию. Там у нижнекамцев намечено два полноценных сбора со спарринг-матчами. Точные даты станут известны позже.

Напомним, после 25 проведенных туров «Нефтехимик» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице ФНЛ. Об итогах первой части чемпионата — в материале «Реального времени».

СпортФутбол Татарстан
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