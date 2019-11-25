Главное за выходные: роды с сиреной, парад Дедов Морозов и продолжение скандальной истории в Челнах

Фото: архив

В Казани сотрудники ГИБДД проводили роженицу до роддома через пробку

Сотрудники ГИБДД стали конвоем для семьи из Верхнеуслонского района, ехавшей в РКБ для родов. Они помогли супругам проехать сквозь пробку. Инспекторы ДПС дежурили на пропускном пункте Малиновка, сообщается на официальном аккаунте казанского полка ГИБДД.

«Оказалось, что в его машине находится жена, у которой начались роды.

Мужчина попросил сотрудников помочь ему в связи с тем, что в час пик на дорогах были большие заторы», — поясняется в сообщении.

Экипаж сопроводил машину семьи с включенными сиренами.

Жители Казани вышли на лед возле «Чаши», чтобы покататься на коньках, санках и велосипедах

В соцсетях появились видеозаписи того, как жители Казани пробуют кататься на льду Казанки. Судя по кадрам, они выходят на лед недалеко от Центра семьи «Казан».

На первом видео можно заметить много людей, катающихся на коньках, и даже одного велосипедиста.



Посадившая сына за руль женщина из Челнов усомнилась, что ее привлекут к ответственности

Многодетная мать из Набережных Челнов уверена, что ее не смогут привлечь к уголовной ответственности. Женщина отказалась давать показания следователям, заявив, что на видео не ее ребенок, хотя в интервью журналистам гордо признает обратное.

«Пусть сначала докажут, что на видео мой сын. В объяснении следователям я сослалась на статью 51 Конституции РФ: я не обязана свидетельствовать против себя или своих родственников. Сказала только, что на видео не мой сын, и все. А в интервью журналистам я открыто признаю — да, это мой ребенок, и я горжусь, что он умеет водить машину. Но эти интервью, что называется, к делу не пришьешь», — передает слова скандальной матери «Вечерняя Казань».



В парке «Черное озеро» в Казани начали заливать каток

В настоящее время для него уже установлены бортики и готовится ледовое поле. Также проведены подготовительные работы: осушено и прочищено дно искусственного водоема.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, каток начнет работать в ближайшее время. Дата открытия зависит только от погоды. Помимо этого, на территории парка заработает и прокат коньков.

В прошлом году в Новогоднюю ночь в парке «Черное озеро» побывали порядка 10 тыс. человек.



В Казани прошел парад Дедов Морозов

В Казани прошел праздник в честь юбилея Кыш Бабая — его резиденции в Арском районе РТ исполняется 10 лет. В честь этого в столице Татарстана прошел парад сказочных персонажей.

Кроме самого Кыш Бабая, в мероприятии приняли участие Тол Бабай из Удмуртии, Урал Мороз, Девица Метелица из Вятских Полян и Санта-Клаус из Финляндии.