В парке «Черное озеро» в Казани начали заливать каток

В парке «Черное озеро» начали заливать каток.

В настоящее время для него уже установлены бортики и готовится ледовое поле. Также проведены подготовительные работы: осушено и прочищено дно искусственного водоема.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, каток начнет работать в ближайшее время. Дата открытия зависит только от погоды. Помимо этого, на территории парка заработает и прокат коньков.

В прошлом году в Новогоднюю ночь в парке «Черное озеро» побывали порядка 10 тыс человек.

Ранее сообщалось, что в парке «Черное озеро» рабочие устанавливают антивандальные фонари нижнего освещения. Подобные фонари способны выдержать удары тяжелыми предметами.

