В парке «Черное озеро» в Казани начали заливать каток
В парке «Черное озеро» начали заливать каток.
В настоящее время для него уже установлены бортики и готовится ледовое поле. Также проведены подготовительные работы: осушено и прочищено дно искусственного водоема.
Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, каток начнет работать в ближайшее время. Дата открытия зависит только от погоды. Помимо этого, на территории парка заработает и прокат коньков.
В прошлом году в Новогоднюю ночь в парке «Черное озеро» побывали порядка 10 тыс человек.
Ранее сообщалось, что в парке «Черное озеро» рабочие устанавливают антивандальные фонари нижнего освещения. Подобные фонари способны выдержать удары тяжелыми предметами.
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