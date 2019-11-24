В Казани сотрудники ГИБДД проводили роженицу до роддома через пробку

Сотрудники ГИБДД стали конвоем для семьи из Верхнеуслонского района, ехавшей в РКБ для родов. Они помогли супругам проехать сквозь пробку.

Инспекторы ДПС дежурили на пропускном пункте Малиновка, сообщается на официальном аккаунте казанского полка ГИБДД.





«Оказалось, что в его машине находится жена, у которой начались роды.

Мужчина попросил сотрудников помочь ему, в связи с тем, что в час пик на дорогах были большие заторы», — поясняется в сообщении.

Экипаж сопроводил машину мужчины со включенными сиренами.

Будущей маме была вовремя оказана вся необходимая помощь. У нее родился мальчик весом 3,6 кг и ростом 56 см.