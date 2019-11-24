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В Казани сотрудники ГИБДД проводили роженицу до роддома через пробку

00:27, 24.11.2019
В Казани сотрудники ГИБДД проводили роженицу до роддома через пробку
Фото: instagram.com/gibdd_kzn_municipal

Сотрудники ГИБДД стали конвоем для семьи из Верхнеуслонского района, ехавшей в РКБ для родов. Они помогли супругам проехать сквозь пробку.

Инспекторы ДПС дежурили на пропускном пункте Малиновка, сообщается на официальном аккаунте казанского полка ГИБДД.


«Оказалось, что в его машине находится жена, у которой начались роды.
Мужчина попросил сотрудников помочь ему, в связи с тем, что в час пик на дорогах были большие заторы», — поясняется в сообщении.

Экипаж сопроводил машину мужчины со включенными сиренами.

Будущей маме была вовремя оказана вся необходимая помощь. У нее родился мальчик весом 3,6 кг и ростом 56 см.

Общество Татарстан
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