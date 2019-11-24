В Казани прошел парад Дедов Морозов — видео

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В Казани прошел праздник в честь юбилея Кыш Бабая, его резиденции в Арском районе РТ исполняется 10 лет. В честь этого в столице Татарстана прошел парад сказочных персонажей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кроме самого Кыш Бабая в мероприятии приняли участие Тол Баба й из Удмуртии, Урал Мороз, Девица Метелица из Вятских Полян и Санта-Клаус из Финляндии.

Отмечается, что теперь резиденция татарского волшебник будет работать не только зимой. Отныне Кыш Бабай будет ждать посетителей круглый год.