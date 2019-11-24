Реставраторы памятника Серго Орджоникидзе в Казани перепутали его имя
Памятник Серго Орджоникидзе, вернувшийся в Соцгород в Казани, оказался установлен с ошибкой. На постаменте оказалось неверное имя.
Ошибку заметил руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский. Вместо настоящего имени Григорий на постаменте выбито «Георгий».
«Замечательно, что восстановили памятник Орджоникидзе, правда перепутав его имя», — отметил Толчинский.
Ошибку прикрыли пока пластинкой.
Также Толчинский предложил властям города обратить внимание на дом напротив, в котором жил Сергей Королев.
«Хорошо бы найти пару рублей на достойную плиту на этом доме памяти звездного конструктора. Пока же здесь огрызок от того, что жители дома сами повесили в память о своем великом соседе», — отметил автор.
Напомним, что гипсовый памятник, над которым спорили, кому же он изначально был установлен — Сталину или Орджоникидзе, увезли на реставрацию еще в 2016 году. Тогда общественность забеспокоилась, что монумент, который находился в аварийном состоянии, уже не вернется на место. Власти сообщали, что денег на ремонт памятника нет, однако Рустам Минниханов предложил его восстановить. На днях монумент вернули на место.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым