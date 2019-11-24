Реставраторы памятника Серго Орджоникидзе в Казани перепутали его имя

Фото: из соцсети

Памятник Серго Орджоникидзе, вернувшийся в Соцгород в Казани, оказался установлен с ошибкой. На постаменте оказалось неверное имя.

Ошибку заметил руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский. Вместо настоящего имени Григорий на постаменте выбито «Георгий».

«Замечательно, что восстановили памятник Орджоникидзе, правда перепутав его имя», — отметил Толчинский.

Ошибку прикрыли пока пластинкой.

Также Толчинский предложил властям города обратить внимание на дом напротив, в котором жил Сергей Королев.

«Хорошо бы найти пару рублей на достойную плиту на этом доме памяти звездного конструктора. Пока же здесь огрызок от того, что жители дома сами повесили в память о своем великом соседе», — отметил автор.

Напомним, что гипсовый памятник, над которым спорили, кому же он изначально был установлен — Сталину или Орджоникидзе, увезли на реставрацию еще в 2016 году. Тогда общественность забеспокоилась, что монумент, который находился в аварийном состоянии, уже не вернется на место. Власти сообщали, что денег на ремонт памятника нет, однако Рустам Минниханов предложил его восстановить. На днях монумент вернули на место.